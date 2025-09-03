2023年公開の『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が、テレビ東京系にて10月5日20時50分より地上波初放送されることが決まった。10月4日スタートするテレビアニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系／毎週土曜23時）の初回放送翌日となる。【写真】アーニャが大活躍!?『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』場面カット『SPY×FAMILY』は、遠藤達哉の同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。これまで