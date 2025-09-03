●な古き良き「ひと夏の恋」を漂わせる かつてドラマの7月期は「ひと夏の恋」を描いた作品が多かったが、時代とともにほぼなくなってしまった。ただ今夏、そんな古き良き「ひと夏の恋」をほのかに漂わせているのが『愛の、がっこう。』(フジテレビ系 ※FODで配信中)。当初は“まっすぐすぎる教師と夜の世界でNo.1を目指すホストのラブストーリー”というコンセプトに「荒唐無稽すぎる」「見る気がしない」などの拒否反応が見られた