約１か月ぶりにメジャーに合流したドジャースのキム・ヘソン（金慧成＝２６）がまさかの飛行機トラブルに巻き込まれた。１日（日本時間２日）に３Ａのオクラホマシティからチーム遠征先のピッツバーグに移動することになったが、途中の乗り継ぎ便に遅れ、フライト時間も遅れたために空港で１４〜１５時間を過ごすハメになったという。キム・ヘソンは「本当に大変でした。通訳と一緒に空港の床で眠り、朝昼夜の３食をすべて空港