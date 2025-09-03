日本代表ＭＦ伊東純也（３２）が、改めてベルギー１部ゲンク復帰を説明した。伊東はスタッド・ランスがフランス２部に降格したことで３年ぶりに古巣へと帰還し、今月の米国遠征に招集された。国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州オークランド）へ向け、２日（同３日）に行われた練習後に取材に応じ「出たら結果を出したい」と意気込んだ。古巣復帰は来年の北中米Ｗ杯を見据えて決断したという。「