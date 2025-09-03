大雨のため、新潟県内の高速道路は3日、上越エリアの区間で午前から通行止めとなっていました。午後4時までに通行止めは解除されています。通行が再開された区間は以下の通りです。（午後4時15分現在）■北陸自動車道糸魚川IC～上越IC～柿崎IC■上信越道上越高田IC～上越JCTなお、国道8号の通行止めに伴い、名立谷浜ICの出口は閉鎖となっています。※情報更新しました