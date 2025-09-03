【週刊文春 9月11日号】 9月4日 発売 価格：550円 文藝春秋は、9月4日発売の「週刊文春 9月11日号」から紙面を大幅リニューアルする。同号には、6本の新連載の1つとして、東野圭吾氏の短編小説「ガリレオ」シリーズの作新作「日常る（つづける）」が掲載される。 「ガリレオ」シリーズ タイトルの「日常る（つづける）」は、2024年に文春文庫「透明な螺旋