レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２日（日本時間３日）に本拠地ボストンでのガーディアンズ戦に「７番・ＤＨ」で先発出場し、４打数３安打、２得点だった。打率２割４分２厘。チームは１１―７で勝って３連勝。「積極的に、しっかりと強いスイングを心がけていった。２本の長打は結果としても良かった」と振り返る二塁打２本は先発右腕セコーニから、いずれも初球打ちだった。連打で１―１の同点に追いついた２回一死