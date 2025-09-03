トップスターのイ・ジョンジェとイ・ヨンエが24年ぶりに再会した姿が目撃された。ソウル・清潭洞（チョンダムドン）にあるグッチのフラッグシップストアで2日、グッチ・ オステリア・ソウルの移転リニューアルオープン記念行事が開かれ、イ・ヨンエとイ・ジョンジェら韓国の有名芸能人が参加した。映画『ラスト・プレゼント』（2001年）から久しぶりに会ったイ・ヨンエとイ・ジョンジェは同じテーブルに座りうれしそうにあいさつを