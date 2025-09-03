3日に開催された中国の第2次世界大戦勝戦80周年を記念する軍事パレードで北朝鮮・中国・ロシアの首脳が66年ぶりに共に並んだ。この日午前9時（現地時間）、北京天安門の前で始まった「中国人民抗日戦争および世界反ファシスト戦争勝利（戦勝節） 80周年」軍事パレードで、中国の習近平国家主席は北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）鮮国務委員長、ロシアのプーチン大統領と共に天安門の楼上に立った。朝中ロの首脳は習主席夫妻が故