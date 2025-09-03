日銀は３日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が２．２４倍、「同１年超３年以下」が２．８３倍、「同３年超５年以下」が１．９６倍、「同１０年超２５年以下」が２．７８倍だった。 出所：MINKABU PRESS