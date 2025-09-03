「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。松本好雄氏の所有馬での重賞初勝利（グレード制導入後）が１９８８年の京都大賞典。勝ったメイショウエイカンに騎乗していた松永幹夫調教師＝栗東＝が、９月３日、栗東トレセンで感謝と追悼の意を表した。松永幹夫調教師「（聞いたときは）ま