Dynabookは9月3日、同社モバイルPC「Dynabook G」シリーズ新モデルを発表した。30代以下の比較的若い層に向けた新デザイン・新色を採用し、13.3型ながら重さを849gに抑えている。上位2機種のカラーはネビュラブラック、セレストブルー（新色）の2色。発売は10月下旬。価格はオープンで、店頭予想価格は上位モデルのdynabook G8/Zが23万円台半ば、ミッドレンジのdynabook G6/Zが21万円台半ば、ベースモデルのdynabook GS5/Zが20万円