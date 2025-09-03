俳優・唐沢寿明（６２）が３日、都内で行われたテレビ東京「編成説明会」にスペシャルゲストとして登場した。１０月１７日スタートの主演ドラマ「コーチ」（金曜、後９・００）の見どころを語った。役柄にちなみ長髪にヒゲ姿で登場。唐沢演じる人事課の刑事が、能力の低い刑事を指導する立場の主人公。これまでの刑事ドラマを覆す内容といい「ほかの局の刑事ドラマを見てごらんよ。俺が私がみたいな。そういうのもいいですよ。