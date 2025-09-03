他にはない上質な素材と、大人レディの心をくすぐる、ロマンチックなデザインーー。美人百花での特集以来、読者からのラブコールが鳴り止まない「ルネ」から、秋の新作コレクションが登場。シーズンムード高まる「Misty in the Autumn」の魅力をひと足先に、ご紹介します♡軽やかに、上品に。秋のおしゃれ心を満たす服出典: 美人百花.com9月4日よりスタートする、秋の立ち上がりコレクション「Misty in the Autumn」。今季は