8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ48』（日本テレビ系）のチャリティーマラソンで105キロを完走した横山裕（SUPER EIGHT）が近影をアップし、多くの反響が寄せられている。 【画像】こんがり日焼けした横山裕／白肌のイメージが強い横山裕／横山裕を慕うWEST.、Aぇ! groupら「横山会」 ■差し入れを前に笑顔でピースする横山裕 横山は105キロ完走の2日後である9月2日に、福岡・Zepp Fukuokaで