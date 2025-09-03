今日3日の近畿は、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。局地的に雷雲が発達し、激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。明日4日から5日(金)にかけては、まもなく発生する台風の影響で広く雨が降り、大雨となる恐れがあります。今日3日の近畿は局地的に雷雲が発達昨日2日夜は、近畿北部に活発な雨雲が流れ込みました。兵庫県豊岡市付近では、レーダーの解析で2日午後7時まで