バレーボール男子の世界選手権（12日開幕・マニラ）に向けた壮行試合が2日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング5位の日本は、同15位ブルガリアに3－0のストレートで勝利した。試合後には、この日24歳の誕生日を迎えた髙橋藍（サントリー）をチームメートとファンが祝福。自身もインスタグラムを更新し、感謝のメッセージを寄せた。 ■「更なる高みを目指す