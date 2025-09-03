県内では、SNSやニセ電話による詐欺被害が相次ぎ、長崎市の70代の男性は現金1200万円をだまし取られています。 SNS型投資詐欺の被害に遭ったのは、長崎市の70代の男性です。 警察によりますと今年5月、男性に「AI診断しませんか」などと書かれたメールが届き、投資グループのアナリストを名乗る人物とLINEでやり取りをするようになりました。 その後「アプリで投資するともうけることができる」などと言