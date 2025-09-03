ファミリーレストラン「ココス」は9月16日から、平日限定『2025秋のランチメニュー』を開始する。秋が旬のきのこを使ったパスタやハンバーグなど全4品を取りそろえる。販売店舗は全国の「ココス」506店舗。〈『2025秋のランチメニュー』価格はすべて税込〉〈1〉チキンときのこのバター醤油パスタランチ(979円)〈2〉きのこクリームのハンバーグランチ(1,045円)〈3〉ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ(1,045円)〈4〉ランチ ハ