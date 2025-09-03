8月の記録的な大雨で被害を受け、一時運休していた産交バス八代営業所の路線が通常ダイヤに戻りました。 【写真を見る】産交バス八代営業所 23日ぶりの正常ダイヤ運行大雨で水没30台のうち23台の修理済む 産交バス八代営業所は、8月の大雨で、バス38台のうち30台が水没しました。 産交バス八代営業所 大井英世 副所長「この高さに電装関係の部品があるので、それが水に漬かって走れない状況だった」 車両の他、事業所も浸水