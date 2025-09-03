ヒゲを生やした白人の大男が、笑顔でポーカーチップを投げ上げている写真が表紙に踊る一冊の本。著者の欄には、マシュー・ボウヤーとある。ドジャース・大谷翔平（31）の元専属通訳、水原一平受刑者（40）を通じて約1700万ドル（約26億円）を受け取っていた違法賭博の胴元だ。【写真】ボウヤーが自費出版した“暴露本”の表紙。フレッチャーやボウヤーとポーカーに興じる水原一平8月29日（米現地時間）、違法なスポーツ賭博の