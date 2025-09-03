東北から北陸では2日夜から断続的に激しい雨がふっていて、関東では3日の夕方から夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、災害級の大雨に警戒が必要です。秋雨前線の南下にともない、東北から北陸にかけては2日夜から雷をともなう滝のような雨となっていて、新潟・上越市では、3日午前11時半ごろまで土砂災害警戒情報が発表されていました。1時間の降水量は富山・氷見市で66.0mm、山形・鶴岡市で58.5mmなど、ともに9月として最