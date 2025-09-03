夫との協議離婚が成立したAさんは、小学生の子どもの将来を案じていた。すると元夫から「子どものために、養育費2000万円を一括で君の口座に振り込むよ」と提案があった。Aさんは「これで安心だ」と感謝して受け取ったものの、その数年後に税務署から贈与税の申告漏れを指摘する通知が届くのだった。 【写真】格差婚、DV、月額230万円の養育費…男運なさすぎオスカー女優 毎月の養育費は非課税であるにもかかわらず、一括