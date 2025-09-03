郵便配達員の不適切な点呼問題で、国交省は日本郵便の一部の軽自動車の使用を停止する処分を行う方針を固めました。日本郵便をめぐっては、飲酒の有無などを確認する「点呼」が適切に行われていなかったとして、国交省が配送用のトラックなど、およそ2500台の運送事業の許可を取り消しています。国交省はさらに配送などを担う軽自動車についても不適切な行為があったとして、郵便局およそ100か所について車両の使用を停止する行政