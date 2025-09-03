自民党の“総裁選前倒し”をめぐる動きが本格化しています。午後には、麻生最高顧問が実施に賛成する意向を表明する見通しで、賛成派と慎重派の駆け引きに影響を与える可能性もあります。国会記者会館から中継です。自民党本部ではけさから、北海道や千葉県の国会議員が会合を開き、地方組織としての対応について協議するなど、動きが活発になっています。自民党齋藤健 千葉県連会長「できるだけ幅広い意見を時間は短いけど