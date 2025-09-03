アメリカのトランプ大統領は2日、宇宙軍の司令部を西部コロラド州から南部アラバマ州に移転すると発表しました。トランプ大統領：宇宙軍の司令部がアラバマ州ハンツビルという美しい地へ移転することを報告できて嬉しく思う。今後、この地は永遠にロケットシティとして知られることになるトランプ大統領は宇宙軍統合司令部のアラバマ州への移転によって「3万人以上の雇用が生まれ、数千億ドル規模の投資が生まれる」との認識を示し