声優・梶裕貴が、本日9月3日に40歳の誕生日を迎えた。これを受け、自身のXを更新し、娘との2ショット写真を投稿した。【写真】大きくなった！手を繋ぐ梶裕貴＆娘の2ショットXでは「梶裕貴、本日40歳になりました素晴らしきご縁に恵まれ、今があります。皆々様との出会いに心から感謝」と回顧。「自分の重ねてきた年齢を誇りに思いつつ、これからも悔いなき人生を歩んで参ります！旅は道連れ世は情け、そよぎそよがれかじさ