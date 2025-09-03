約1年後に控えるFIFAワールドカップ26の開催地・アメリカへ遠征中の日本代表。活動2日目のトレーニング後にFW小川航基（NEC／オランダ）がメディア取材に応じ、メキシコ代表戦とアメリカ代表戦に向けた意気込みを語った。ケガの影響などもあり、昨年11月以来の日本代表となった小川。その間に日本はワールドカップ出場を決めており、小川はチームメイトへの感謝を口にしつつ、「正直な気持ちは、やっぱりそこで自分が点を取っ