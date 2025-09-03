タレントつるの剛士（50）が3日までに、インスタグラムを更新。結婚22周年記念日を迎え、愛する妻への思いをつづった。つるのは「昨日9月1日は次男が初めてルアーで魚を釣りあげた記念日でしたが、本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日。結婚してから毎年夫婦で靴を交換し合って22回目、22足目、22歩目の#靴の日でした」と報告。花束を手にした妻とすし店を訪れ、ビールで乾杯した写真をアップし、「しっ