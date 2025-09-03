アメリカン航空は、1,000機目となる主要路線用機材を導入した。ビジネスクラスに最新仕様の「フラッグシップ・スイート」を導入したボーイング787-9型機が、ダラス・フォートワース空港に8月29日に到着した。最も保有機材数が多いのはボーイング737-800型機で303機、次いでエアバスA321型機の218機、エアバスA319型機の132機。ワイドボディ機はボーイング777-200ER型機の48機が最も多い。年内には1,014機体制となる。さらにリージ