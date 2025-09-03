ブライトンで活躍する日本代表の三笘薫は、昨シーズンのプレミアリーグで10ゴールを記録した。8位に終わったチームが欧州コンペティション出場を逃したこともあり、三笘はこの夏の移籍が噂されていたものの残留。三笘は8月31日にブライトンのホームであるアメックス・スタジアムで行われた強豪マンチェスター・シティ戦で決勝ゴールをアシストし、2-1の勝利に貢献した。そうしたなか、地元紙『SussexExpress』は、「ブライトンファ