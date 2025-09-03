2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月はW杯共催国であるアメリカに遠征し、アメリカ、メキシコとの親善試合を戦う。今年7月の東アジアE-1選手権で2年半ぶりにサムライブルーのピッチに立った長友佑都も引き続き、メンバーに招集されている。長友は2008年に代表デビューを果たすと、日本代表歴代2位となる通算143試合に出場してきた（1位は遠藤保仁の152試合）。9月12日の誕生日で39歳になるが、これまでの盛り上げ役か