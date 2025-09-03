日本一周の様子を届けるために夫婦で活動している旅系YouTuber・サニージャーニーが、8月31日にチャンネルを更新。小樽にて爆食いする様子を公開した。 （関連：【画像あり】サニージャーニー、“デブ活”のために小樽の食べ物を満喫？） サニージャーニーは、妻・みずきと夫・こうへいの2人によって運営されているYouTubeチャンネル。もともと日本一周の様子を届け