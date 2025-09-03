◇ナ・リーグドジャース7―9パイレーツ（2025年9月2日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で7試合ぶりの本塁打となる46号を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達した。次打者・ベッツも言葉をなくす“衝撃弾”となった。3回1死の第2打席、大谷は相手2番手・チャンドラーに対し3ボール1ストライクからの5球目、膝元の9