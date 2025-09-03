犬がいびきをかく原因は？ 犬も寝ているときに「いびき」をかくことがあります。 犬がいびきをかく理由は、鼻から喉までの上部気道という部分が何らかの理由で狭くなっていることが主な原因です。そこを空気が通る時に喉の粘膜が振動しやすくなるために異音が生じます。 犬種によってはいびきをかきやすかったり、加齢に伴い筋肉が緩むことで喉が狭まり、いびきをかきやすくなったりすることもあるので、ひどいいびきでない場