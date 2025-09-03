JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlipが、新アルバム『My First Flip』プロモーションスケジュールを公開し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。【写真】KickFlip、「サマソニ」で鮮烈ステージKickFlipは9月22日午後6時に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースし、カムバックする。JYPエンターテインメントは9月3日午前0時、公式SNSにアルバムの多彩なプロモーション日程を予告するスケジュ