東京・世田谷区で交際相手を殺害したとして韓国籍の男が逮捕された事件で、男が警視庁に出国を促されたあとも自ら航空券をキャンセルし、都内のホテルに滞在していたことがわかりました。パク・ヨンジュン容疑者（30）はおととい、東京・世田谷区の路上で交際相手のバン・ジウォンさん（40）の首を刃物で切りつけ、殺害した疑いがもたれています。2人の間には別れ話をめぐるトラブルがあり、警視庁が事件の2日前（先月30日）にパク