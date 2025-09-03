■MLBパドレスーオリオールズ（日本時間3日、ペトコ・パーク）パドレスのダルビッシュ有（38）が本拠地でのオリオールズ戦に先発、4回0/3、今季最多87球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振6、四死球4、失点3（自責点3）。序盤で球数を使いすぎたダルビッシュ、今季最多となる87球の粘投も日本選手初となるメジャー全30球団勝利はお預けとなった。パドレスは2連敗で首位ドジャースとは2.5ゲーム差、逆転優勝へこれ以上離された