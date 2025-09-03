岐阜県中津川市で男子高校生がクマに襲われ、けがをしました。近くの住宅街は警戒を強めています。記者「この周辺が高校生がクマに襲われた現場です。道路の脇は雑木林になっており、見通しが悪くなっています」きのう午後7時15分ごろ、岐阜県中津川市坂下で、帰宅途中の高校1年の男子生徒（16）がクマに頭と背中をひっかかれ、けがをしました。命に別状はないということです。クマはそのまま逃げています。現場はJR中央線・坂下駅