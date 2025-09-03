東北や北陸では未明から大雨に見舞われ、新潟県では土砂災害警戒情報が発表され、交通機関にも影響が出ています。新潟県内は未明から激しい雷雨に見舞われ、これまでに延べ1万3000軒以上が停電しました。また各地で冠水も相次ぎ、上越市では免許センターが床上浸水して臨時閉庁しています。JRでは運転見合わせが相次ぎ、通勤・通学に影響が出ました。駅に来た人「ここに来て、新津までで止まっているのを知ったという感じですね」