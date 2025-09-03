俳優のつるの剛士さんが、自身のインスタグラムを更新。22回目の結婚記念日をお祝いしたことを報告しました。【写真を見る】【 つるの剛士 】「出会ったときよりも去年よりも超絶に好き」22回目の結婚記念日を報告毎年恒例靴交換と家族の思い出の寿司店へ込められた愛情つるのさんは、「昨日9月1日は次男が初めてルアーで魚を釣りあげた記念日でしたが、本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日。」と表