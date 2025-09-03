KDDI、沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で「ギガ2倍チャレンジ」を実施する。ローソン訪問時にデータ通信量をもらえる「povo Data Oasis」で、通常の2倍、データ通信量が付与される。期間は9月9日～15日。 本キャンペーンは、povo2.0の4周年を記念して行われる 期間中、ローソンへの来店1回につき、通常0.1GBのところ2倍となる0.2GBが付与される。ロ}