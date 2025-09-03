きのうから雨が降り続いた秋田県では、複数の河川が氾濫し、住宅が浸水する被害が確認されました。県内では一時、秋田市などに緊急安全確保が発令されました。現在は、能代市に避難指示が出されています。北秋田市比立内では、きょう午前1時半までの24時間の降水量が236.5ミリと観測史上最大となりました。大雨のピークは過ぎたものの、土砂災害や河川の増水に注意が必要です。