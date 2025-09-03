·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ÜÊ¼¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ/Pedro Pardo/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ª·ë¤ò½Ë¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÀ©Éþ¤òÃå¤¿ÂçÀª¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¹Ô¿Ê¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉß¤«¤ì¤¿³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼