メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、7試合ぶりのホームラン。ドジャース通算100本目となるメモリアルアーチとなりました。ピッツバーグ・パイレーツとの試合に臨んだ大谷選手。まずは第2打席、低めの球を弾き返し、第46号ホームランを放ちました。打球速度は自己最速の193.1km/hで、ナ・リーグのホームラン数ではトップに3本差となりました。また、ドジャースで放った100本目で、節目の一発となりま