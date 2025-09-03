俳優の清水尋也容疑者（26）が、自宅に乾燥大麻を所持していた疑いで逮捕されました。俳優の清水尋也容疑者は7月、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していた麻薬取締法違反の疑いが持たれています。3日午前4時15分ごろ、捜査員が清水容疑者の自宅に捜索に入り、袋に入った乾燥大麻のようなものや、吸引具とみられる巻紙などを押収しました。清水容疑者は調べに対し、「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認め、