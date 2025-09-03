◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）ドジャースの大谷選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に46号ソロを放ち、ドジャース通算100号に到達しました。4-1で3点ビハインドとなった3回、1アウトから大谷選手が打席に入ります。ブルペンデーのパイレーツは2番手バッバ・チャンドラー投手が登板。5球目のストレートを捉えると、打球はライトスタンドへ。7試合ぶりの46号ソロとなりました。この本塁打でド