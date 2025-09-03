ファミリーマートは9月2日、紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」(118円)を全国のファミリーマートで発売した。「ファミマル シャルドネ香るストレートティー」(118円)○人気商品がリニューアルAfternoon Tea監修のペットボトル飲料は、累計販売本数3.2億本を突破した人気シリーズ。今回、2025年2月の販売終了後、復活を望む声が殺到した商品がリニューアルして発売された。同商