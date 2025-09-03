殺人未遂容疑で逮捕され不起訴処分となった音楽ユニット、ツユの元メンバー、「ぷす」こと矢野麻也氏が3日までにX（旧ツイッター）を更新。現在の心境を明かした。ぷすは約3カ月ぶりの投稿で、「音楽に躍起になり過ぎた結果、人との関わりや愛を疎かにし、そうすると今度は音楽が作れなくなり、現実逃避のループに入る」と書き出し、「大切なモノは全て失った。自覚はある」と反省した上で、「新しく手に入れたモノも数えきれない