（MCU）『／ドゥームズデイ』出演のチャニング・テイタムが、撮影中に負傷していたことがわかった。米が明らかにした。 MCUのヒーローたちが勢揃いするクロスオーバー大作。テイタムは『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）で演じたガンビット役を再演するようだ。